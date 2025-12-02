TRISTAN ODIGRAO PARTIJU SEZONE! Konačno dobio šansu i pokazao da mu je mesto u NBA: Reprezentativac Srbije blistao u trijumfu Vašingtona! (VIDEO)
Košarkaši Vašington Vizardsa savladali su prethodne noći Milvoki Bakse rezultatom 129:126, a meč je obeležila sjajna partija reprezentativca Srbije Tristana Vukčevića.
Srpski košarkaš konačno je dobio šansu i odmah pokazao šta zna. Bila je to njegova najbolja partija od starta sezone. Za nešto manje od 20 minuta igre zabeležio je 16 poena (4/7 iz igre, 1/3 za tri), dva skoka, dve asistencije i jednu ukradenu loptu. Bio je to njegov najefikasniji meč ove sezone.
Vizardse je do trijumfa predvodio sjajni Si Džej Mekalum sa 28 poena, Marvin Begli je ubacio 22, dok je Vajtmor meč završio sa 17 poena.
U poraženom timu najefikasniji bio je Kevin Porter sa 30 poena, dok je Janis Adetokumbo meč završio sa 26.
Pogledajte najzanimljivije momente a meča:
