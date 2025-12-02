Srpski košarkaš konačno je dobio šansu i odmah pokazao šta zna. Bila je to njegova najbolja partija od starta sezone. Za nešto manje od 20 minuta igre zabeležio je 16 poena (4/7 iz igre, 1/3 za tri), dva skoka, dve asistencije i jednu ukradenu loptu. Bio je to njegov najefikasniji meč ove sezone.