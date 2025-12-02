Slušaj vest

Nakon impresivnih brojki i rekorda koje je beležio u prethodnim sezonama, mislili smo da "bolje ne može", ali Somborac nas je ponovo razuverio. U njegovom slučaju - nebo je granica!

U porazu protiv Dalasa (121:131) Nikola Jokić zabeležio je 11. tripl-dabl u sezoni. Meč je završio sa 29 poena, 20 skokova i 13 asistencija.

Tako je postao apsolutni rekorde po broju utakmica u kojima je imao učinak 25+ poena, 20+ skokova i 10+ asistencija u poslednjih 50 godina.

Verovali ili ne, Jokić je imao čak 11 ovakvih utakmica, što je daleko više od bilo kog drugog igrača u modernoj eri. Iza njega su Janis Adetokumbo i Luka Dončić koji su ovakav učinak imali po dva puta u karijeri.

Jokić je protiv Mavsa odigrao i četvrtinu za anale. U prvoj deonici zabeležio je 15 poena, devet skokova i šest asistencije, i tako postao prvi igrač od sezone 1996/97 sa takvim učinkom.