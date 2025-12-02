Slušaj vest

Najbolji igrač Denvera Nikola Jokić podelio je utiske nakon neočekivanog poraza od Dalasa.

Dalas je prethodne noći priredio veliko iznenađenje, pošto je u "Bol areni" savladao Nagetse rezultatom 131:121.

Nikola Jokić je meč završio sa impresivnim tripl-dabl učinkom, 11. u sezoni (29 poena, 10 skokova, 13 asistencija), ali to nije pomoglo Denveru da izbegne poraz.

Na konferenciji za medije, koja je usledila nakon meča, jedan novinar je konstatovao da se prvi put otkako je Jokić starter u Denveru dogodilo da Nagetsi pred svojim navijačima vežu čak četiri poraza.

"Uh... Nije dobar osećaj gubiti pred našim navijačima. Mislim da su sve te utakmice bile "dobijene" za nas. Bili smo u igri u sve četiri, ali jednostavno nismo završili posao, nismo igrali našu najbolju košarku", rekao je vidno razočarani Jokić.

Bol Arena godinama unazad bila je gotovo neosvojiva tvrđava, međutim, ove sezone Denver je od šest poraza čak četiri doživao na svom terenu.

"Stvarno ne znam. Mislim, jednostavno se tako dešava, izgleda. Stvarno ne znam odgovor zašto nalazimo odbranu na strani, a ne kod kuće", kaže Nikola.

Uzrok poraza vidi u nedostatku agresivnosti u odbrani. Ističe da je problem u tome što ekipa ne igra fizički čvrsto.

"Mislim da je to zato što to nikada nismo radili. Niko od naših igrača to nije radio. Možda Kristijan Braun to radi najviše, i Spenser Dinvidi sada, ali mi ostali... ne radimo to. Pejton Votson pomalo", smatra Jokić.

Denver na ovom meču nije mogao da računa na dva člana startne petorke Kristijana Brauna i Erona Gordona, a tokom susreta ostali su i bez Džamala Mareja, koji je doživeo povredu skočnog zgloba.

"Ako neko nedostaje, ne možemo razmišljati o njemu. Neko drugi mora da iskoči. Moramo da nađemo način da pobedimo. Ostatak tima mora da igra jako. Da pokušaju da iskoče i budu najbolji u svojoj ulozi ili šta god da rade", poručio je Nikola.

