Slušaj vest

Košarkaši Majamija ubedljivo su savladali Los Anđeles Kliperse (140:123), a srpski reprezentativac Nikola Jović na terenu je proveo manje od jednog minuta.

Nikola je propustio nekoliko mečeva zbog problema sa povredom desnog kuka. Iako se uspešno oporavio u poslednje vreme ga ne viđamo često na terenu.

Majami je kuburio sa povredama na startu sezone, pa je Nikola imao veliku ulogu u timu, igrao je u proseku 21.4 minuta po meču. U međuvremenu, na parket su se Kelel Ver, Hiro i Bem Adebajo i utisak je da Nikola više neće imati tako veliku ulogu. Sledi mu žestoka borba za mesto u timu.

Iako je Majami praktično u drugoj deonici rešio pitanje pobednika na meču protiv Klipersa, Jović nije dobio adekvatnu šansu na ovom meču. Na terenu je proveo samo 54 sekunde i uspeo je da uputi jedan šut za tri, ali nije bio precizan.

Najefikasniji u trijumfu Majamija bio je bivši igrač Klipersa Norman Pauel sa 30 poena, Adebajo je dodao 27, a Hiro i Vigins ubacili su po 22.

U poraženoj ekipi istakao se iskusni Kavaj Lenard sa 36 poena.

Bogdan Bogdanović propustio je i ovaj meč zbog problema sa povredom kuka.

Kurir sport