Vašington je savladao Bakse rezultatom 129:126, a Vukčević je za nešto manje od 20 minuta u igri postigao 16 poena uz četiri pogođena šuta od sedam pokušaja iz igre, uključujući i jednu trojku iz tri pokušaja. Imao je još dva skoka i dve asistencije, kao i jednu ukradenu loptu.