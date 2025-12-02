Srpski košarkaš Tristan Vukčević je odigrao utakmicu sezone protiv Milvokija.
UTAKMICA SEZONE SRPSKOG REPREZENTATIVCA U NBA! Pogledajte najbolje sa utakmice u kojoj je blistao bivši košarkaš Partizana
Vašington je savladao Bakse rezultatom 129:126, a Vukčević je za nešto manje od 20 minuta u igri postigao 16 poena uz četiri pogođena šuta od sedam pokušaja iz igre, uključujući i jednu trojku iz tri pokušaja. Imao je još dva skoka i dve asistencije, kao i jednu ukradenu loptu.
Tristan Vukčević, sezona 2025/26 Foto: Tony Gutierrez/AP, John McDonnell/FR172064 AP
Bila je to najefikasnija utakmica u sezoni za bivšeg košarkaša Partizana koji u proseku beleži 4,3 poena po meču.
Pogledajte najbolje poteze sa utakmice protiv Vašington - Milvoki:
