Slušaj vest

Vašington je savladao Bakse rezultatom 129:126, a Vukčević je za nešto manje od 20 minuta u igri postigao 16 poena uz četiri pogođena šuta od sedam pokušaja iz igre, uključujući i jednu trojku iz tri pokušaja. Imao je još dva skoka i dve asistencije, kao i jednu ukradenu loptu.

Tristan Vukčević, sezona 2025/26 Foto: Tony Gutierrez/AP, John McDonnell/FR172064 AP

Bila je to najefikasnija utakmica u sezoni za bivšeg košarkaša Partizana koji u proseku beleži 4,3 poena po meču.

Pogledajte najbolje poteze sa utakmice protiv Vašington - Milvoki:

