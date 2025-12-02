"BRUKATE NAS, BRUKATE SARAJEVO! NISTE DOSTOJNI..." Poznata voditeljka iz Bosne brutalno udarila na sramne navijače sa utakmice protiv Srbije
Podsetimo, navijači su zviždali himni Srbije pred početak utakmice koja je odigrana u dvorani "Mirza Delibašić" u Sarajevu, a tokom utakmice podignute su parole i mogle suda se čuju reči protiv Srbije i srpskog naroda.
Maja Čengić se posle utakmice oglasila na društvenoj mreži Fejsbuk.
- Kakva sramota "navijanja" večeras u Skenderiji! Brukate nas, brukate Sarajevo i niste dostojni da uđete u dvoranu koja nosi ime našeg najvećeg košarkaša ikada! Ako "na krilima" ovakvog "navijanja" trebamo dobiti bilo koji utakmicu, navijam da je nikada ne dobijemo! Fuj! Sport i politika nikada zajedno! - poručila je Maja Čengić.
Bila je to utakmica drugog kola kvalifikacija za Mundobasket, a Srbija je ostvarila tesnu pobedu.
Nakon velikog preokreta u Beogradu protiv Švajcarske, Orlovi su, predvođeni Nikolom Tanaskovićem, pobedili domaći tim sa dva poena razlike.
Utakmica u Sarajevu je izazvala puno reakcija, a zbog dešavanja na tribinama se oglasio i Košarkaški savez Srbije.
Bonus video: