Košarkaši Finiksa su u gostima pobedili Lejkerse sa 125:108 i tako prekinuli niz ekipe iz Los Anđelesa od sedam vezanih pobeda.

Iako su u finišu prve deonice ostali bez svog najboljeg igrača Denvina Bukera, koji je zbog povrede prepone morao u svlačionicu, Sansi su uspeli da prirede iznenađenje u popularnoj "Kripto areni".

Najzaslužniji za trijumf bio je sajajni Kanađanin Dilon Bruks, koji je meč završio sa 33 postignuta poena. Fantastičnu partiju prikazao je i Kolin Gilespi, koji je ubacio 28 poena uz šut za tri 8/14.

Lejkersima nije pomogla ni pomogla ni maestralna partija Luke Dončića, koji je upisao impresivan dabl-dabl na ovom meču. Slovenači superstar zabeležio je 38 poena, uz 11 skokova i pet asistencija.

Luka ovaj put nije imao adekvatnu podršku saigrača. Ostin Rivs upisao je 16 poena (6/12 iz igre), dok je Lebron Džejms odigrao katastrofalan meč.

Popularni Kralj je za 31 minut zabeležio 10 poena uz očajnih 3/10 iz igre (1/4 za tri poena). Uz to imao je tri asistencije i tri izgubljene lopte. Verovali ili ne, za nešto više od pola sata igre nije uspeo da zabeleži nijedan skok.

Lejkersi sada imaju skor 15-5 i nalaze se na drugom mestu u Zapadnoj konferenciji.

