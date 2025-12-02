Slušaj vest

Košarkaši Finiksa su u gostima pobedili Lejkerse sa 125:108 i tako prekinuli niz ekipe iz Los Anđelesa od sedam vezanih pobeda.

Detalji sa meča Lejkersi - Finiks, Luka Dončić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Iako su u finišu prve deonice ostali bez svog najboljeg igrača Denvina Bukera, koji je zbog povrede prepone morao u svlačionicu, Sansi su uspeli da prirede iznenađenje u popularnoj "Kripto areni".

Najzaslužniji za trijumf bio je sajajni Kanađanin Dilon Bruks, koji je meč završio sa 33 postignuta poena. Fantastičnu partiju prikazao je i Kolin Gilespi, koji je ubacio 28 poena uz šut za tri 8/14.

Lejkersima nije pomogla ni pomogla ni maestralna partija Luke Dončića, koji je upisao impresivan dabl-dabl na ovom meču. Slovenači superstar zabeležio je 38 poena, uz 11 skokova i pet asistencija.

Luka ovaj put nije imao adekvatnu podršku saigrača. Ostin Rivs upisao je 16 poena (6/12 iz igre), dok je Lebron Džejms odigrao katastrofalan meč.

Popularni Kralj je za 31 minut zabeležio 10 poena uz očajnih 3/10 iz igre (1/4 za tri poena). Uz to imao je tri asistencije i tri izgubljene lopte. Verovali ili ne, za nešto više od pola sata igre nije uspeo da zabeleži nijedan skok.

Lejkersi sada imaju skor 15-5 i nalaze se na drugom mestu u Zapadnoj konferenciji.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča.

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaNIJE NI JOKIĆ SVEMOGUĆ! Zabeležio monstruozan tripl-dabl, pravio neviđena čuda na terenu, ali nije uspeo da spreči poraz! Pogledajte najbolje poteze Srbina!
Nikola Jokić
KošarkaJOVIĆ SAMO 54 SEKUNDE NA TERENU! Reprezentativac Srbije prolazi kroz izuzetno težak period!
Nikola Jović
Košarka"STVARNO NE ZNAM ODGOVOR" Jokiću se ovo nije desilo otkad je starter u Denveru! Bio je potpuno utučen na konferenciji: Uh, nije dobar osećaj...
Screenshot 2025-12-02 071753.jpg
KošarkaU POSLEDNJIH 50 GODINA NIKO MU NIJE NI DO KOLENA! Dobro protrljajte oči i pogledajte ovo - isplivali neverovatni podaci - Jokić ne prestaje da pomera granice!
Denver - Dalas

Luka Dončić priča srpski Izvor: Youtube/House of Highlights