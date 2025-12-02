Slušaj vest

Košarkaši Denvera izgubili su prošle noći na svom terenu od Dalasa sa 131:121, uprkos još jednoj dobroj partiji srpskog centra Nikole Jokića.

Jokić je utakmicu završio sa 29 poena, 20 skokova i 13 asistencija, što mu je donelo 11. tripl-dabl ove sezone.

Dalas je do pobede vodio Entoni Dejvis sa 32 poena i 13 skokova, dok je Rajan Nembhard ubacio 28 poena uz deset asistencija.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaLUKINA MAGIJA NIJE SPREČILA PORAZ! Dončić brojao do 38, ali uzalud - Sansi prekinuli niz Lejkersa! Katastrofalna partija Lebrona Džejmsa! (VIDEO)
Luka Dončić, Lejkersi - Finiks
KošarkaUTAKMICA SEZONE SRPSKOG REPREZENTATIVCA U NBA! Pogledajte najbolje sa utakmice u kojoj je blistao bivši košarkaš Partizana
Tristan Vukčević
KošarkaNIJE NI JOKIĆ SVEMOGUĆ! Zabeležio monstruozan tripl-dabl, pravio neviđena čuda na terenu, ali nije uspeo da spreči poraz! Pogledajte najbolje poteze Srbina!
Nikola Jokić
KošarkaJOVIĆ SAMO 54 SEKUNDE NA TERENU! Reprezentativac Srbije prolazi kroz izuzetno težak period!
Nikola Jović

Nikola Jokić zakucavanje protiv Sakramenta Izvor: YouTube/NBA