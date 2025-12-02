Četvrti uzastopni poraz na svom terenu doživeli su Nagetsi prethodne noći.
nba
Jokićevi Nagetsi ponovo razočarali navijače: Pogledajte najzanimljivije detalje sa meča Denver - Dalas! (VIDEO)
Slušaj vest
Košarkaši Denvera izgubili su prošle noći na svom terenu od Dalasa sa 131:121, uprkos još jednoj dobroj partiji srpskog centra Nikole Jokića.
Jokić je utakmicu završio sa 29 poena, 20 skokova i 13 asistencija, što mu je donelo 11. tripl-dabl ove sezone.
Dalas je do pobede vodio Entoni Dejvis sa 32 poena i 13 skokova, dok je Rajan Nembhard ubacio 28 poena uz deset asistencija.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
Kurir sport
Reaguj
Komentariši