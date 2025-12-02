Slušaj vest

Lejkersima nije pomogla ni sjajna partija Luke Dončića, koji je meč završio sa 38 poena, 11 skokova i pet asistencija. Ipak, utisak je pokvario veliki broj izgubljenih lopti, imao ih je čak devet Luka na ovom meču.

"Da, moja je kivica, ne smem da imam devet izgubljenih lopti na jednoj utakmici. U toj drugoj četvrtini, umesto da šutiram, izgleda da sam pokušavao da uključim ostale momke, ali nema šanse da smem da imam devet izgubljenih lopti", iskren je Luka.

Lejkersi će u narednom kolu odmeriti snage sa Toronto Reptorsima, koji igraju fantastično pod komandom srpskog trener Darka Rajakovića.

Kada su ga pitali šta misli o Torontu, usledio je odgovor koji je ostavio u neverici američke novinare.

"Iskreno, ne gledam NBA ligu previše, žao mi je" iskren je bio Luka.

Usledile su pohvale na račun Srbina.

"Znam kakav skor imaju Raptorsi, kakvog trenera imaju, obožavam ga i znam da ih tera da igraju fizički mnogo jako, takvu košarku igraju", rekao je Dončić.

