Biće potrebno vreme Nikoli Joviću da ponovo pronađe ritam.

Nakon dvonedeljne pauze zbog povrede kuka Nikola se nedavno vratio u tim, ali i dalje je daleko od svog prepoznatljivog nivoa.

Majami je kuburio sa povredama na startu sezone, pa je Nikola imao veliku ulogu u timu, igrao je u proseku 21.4 minuta po meču, a često je bio i u ulozi startera. Nažalost doživeo je povredu koja ga je u potpunosti izbacila iz ritma. U međuvremenu, na parket su se Kelel Ver, Hiro i Bem Adebajo i utisak je da Nikola više neće imati tako veliku ulogu. Sledi mu žestoka borba za mesto u timu.

Prethodne noći Majami je ubedljivo savladao Kliperse, a Jović je odlukom trenera Erika Spolstre na terenu proveo samo 54 sekunde.

"Ne izgledam dobro. Znam da trenutno ne igram dobro, i to me svakako muči", priznao je Jović nakon meča.

Veruje Nikola da će brzo prebroditi krizu u kojoj se nalazi.

"Verujem u sebe. Ne mislim da će ovo još dugo trajati. I dalje mislim da igram dobro za druge, samo što igram loše za sebe. Ali radim svakog dana da budem bolji — i znam da ću biti".

Trener Erik Spolstra nije izgubio povrenje u mladog asa.

"Treba da uđe u bolji ritam. Treba da radi. Biće on dobro. Njega je malo poremetila povreda… Važno je obraćanje pažnje na detalje i svakodnevna radna etika. To mora da bude dosledno i on će doći do toga", poručio je trener Majamija.

