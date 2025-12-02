"ZNAM DA NE IZGLEDAM DOBRO - MUČI ME TO" Nikola Jović priznao da prolazi kroz težak period! Na terenu proveo samo 54 sekunde, pa otkrio šta se dešava!
Biće potrebno vreme Nikoli Joviću da ponovo pronađe ritam.
Nakon dvonedeljne pauze zbog povrede kuka Nikola se nedavno vratio u tim, ali i dalje je daleko od svog prepoznatljivog nivoa.
Majami je kuburio sa povredama na startu sezone, pa je Nikola imao veliku ulogu u timu, igrao je u proseku 21.4 minuta po meču, a često je bio i u ulozi startera. Nažalost doživeo je povredu koja ga je u potpunosti izbacila iz ritma. U međuvremenu, na parket su se Kelel Ver, Hiro i Bem Adebajo i utisak je da Nikola više neće imati tako veliku ulogu. Sledi mu žestoka borba za mesto u timu.
Prethodne noći Majami je ubedljivo savladao Kliperse, a Jović je odlukom trenera Erika Spolstre na terenu proveo samo 54 sekunde.
"Ne izgledam dobro. Znam da trenutno ne igram dobro, i to me svakako muči", priznao je Jović nakon meča.
Veruje Nikola da će brzo prebroditi krizu u kojoj se nalazi.
"Verujem u sebe. Ne mislim da će ovo još dugo trajati. I dalje mislim da igram dobro za druge, samo što igram loše za sebe. Ali radim svakog dana da budem bolji — i znam da ću biti".
Trener Erik Spolstra nije izgubio povrenje u mladog asa.
"Treba da uđe u bolji ritam. Treba da radi. Biće on dobro. Njega je malo poremetila povreda… Važno je obraćanje pažnje na detalje i svakodnevna radna etika. To mora da bude dosledno i on će doći do toga", poručio je trener Majamija.
Kurir sport