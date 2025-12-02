Košarkaš Kluža Dušan Miletić proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) ABA lige za novembar.
SRBIN JE MVP! Dušan briljirao u novembru, pa dobio priznanje
Srpski centar je u proseku beležio 17 poena, 5,3 skoka, 1,8 asistencija i indeks korisnosti 24,8 u ABA ligi u novembru, u kom je njegova ekipa pobedila u sve četiri utakmice koje je odigrala.
Kluž je drugi na tabeli Grupe A prve faze regionalne ABA lige sa skorom 5/2, a u utakmici narednog kola će dočekati Partizan.
Dušan Miletić je bio deo reprezentacije na utakmicama protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine kojima su otvorene kvalifikacije za Svetsko prvenstvo.
