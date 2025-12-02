Slušaj vest

Uprkos odličnoj partiji Nikole Jokića Denver je kao domaćin neočekivano poražen od Dalasa.

Srpski košarkaš je odigrao sjajan meč nakon kojeg je bilo puno posla za one koji se bave statistikom, pa su otkriveni njegovi novi poduhvati.

Jokić je ostvario 11. tripl-dabl u sezoni, a njegove brojke su sjajne.

Ipak, ono što je najvažnije, Nagetsi su zabeležili šesti poraz u sezoni, a četvrti na domaćem terenu. Ekipa iz Kolorada može da bude zabrinuta i zbog povrede Džamala Mareja koji je protiv Dalasa za 26 minuta postigao 10 poena uz devet asistencija.

- Nedostaje mnogo u napadu. Ne znam kako je trenutno: Ako sedne zbog bola, verovatno ga mnogo boli - poručio je Adelman posle utakmice.

Kanađanin obe sezone u proseku beleži 23,3 poena, 6,7 asistencija 4, skokova po utakmici.

