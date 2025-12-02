NIJE IGRAO ZA SRBIJU PROTIV ŠVAJCARSKE I BOSNE, SADA SE VRATIO TRENINZIMA! Smailagić se oporavio od povrede, konačno stigle lepe vesti!
Lepe vesti stižu, srpski košarkaš Alen Smailagić uspešno se oporavio od povrede stopala zadobijene pred reprezentativnu pauzu i ponovo trenira sa ekipom, prenosi Sportando.
Bivši košarkaš Partizana zbog problema sa stopalom morao je da pauzira oko deset dana, pa je tako propustio i okupljanje reprezentacije. Sada je ponovo spreman da se stavi na raspolaganje Dušku Ivanoviću.
Njegov povratak stiže u pravom trenutku za Virtus, koji je u prethodnom evroligaškom meču imao ozbiljnih problema u skoku i defanzivi reketa.
Tim iz Bolonje u petak dočekuje Dubai u narednom kolu Evrolige, a očekuje se da će Smailagić ponovo biti u protokolu i dobiti minute.
Smailagić ove sezone prosečno beleži 9,9 poena, 2,8 skokova i 0,8 asistencija, uz indeks korisnosti 10,5 po meču.