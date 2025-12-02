Slušaj vest

Lepe vesti stižu, srpski košarkaš Alen Smailagić uspešno se oporavio od povrede stopala zadobijene pred reprezentativnu pauzu i ponovo trenira sa ekipom, prenosi Sportando.

Bivši košarkaš Partizana zbog problema sa stopalom morao je da pauzira oko deset dana, pa je tako propustio i okupljanje reprezentacije. Sada je ponovo spreman da se stavi na raspolaganje Dušku Ivanoviću.

Njegov povratak stiže u pravom trenutku za Virtus, koji je u prethodnom evroligaškom meču imao ozbiljnih problema u skoku i defanzivi reketa.

Tim iz Bolonje u petak dočekuje Dubai u narednom kolu Evrolige, a očekuje se da će Smailagić ponovo biti u protokolu i dobiti minute.

Smailagić ove sezone prosečno beleži 9,9 poena, 2,8 skokova i 0,8 asistencija, uz indeks korisnosti 10,5 po meču.

