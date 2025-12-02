Slušaj vest

Predsednik Saveza Aid Berbić poručio je da je iznenađen ponašanjem dela publike, navodeći da se takve situacije do sada nisu dešavale na utakmicama reprezentacije.

"Što se tiče samog skandiranja koje je počelo u drugoj četvrtini bilo je ružno, nekulturno, nepristojno. Nije košarkaška publika navikla na to i na takav vokabular koji se tamo iskoristio i desio. Ne znam, svi smo na toj utakmici ostali zatečeni. Što se tiče himne publika zviždi ne samo na nju, nego na sve. Morate znati da ovi navijači nas prate 10 godina i nikada do sada nije bilo problema s njima", rekao je Berbić, a prenose bosansko-hercegovački mediji.

On je naglasio da nijedan reprezentativac Srbije, niti bilo ko iz delegacije, nije bio meta uvreda.

"Morate znati da niti jedan igrač, niti jedan čovek koji je došao iz Srbije nije pretrpio lične uvrede. Nije niti jedan predmet ubačen unutra. Ja to vidim nešto na čemu moramo raditi u budućnosti. Moramo raditi sa navijačima i da stvari vratimo u kolotečinu. Da politika i hajp preko medija i društvenih mreža ostane tamo gde treba. Da ne prlja ovu plemenitu igru."

Berbić je dodao da će Savez pokušati da razgovara sa grupom "BH Fanaticos", ali da će to učiniti uz smiren pristup.

"Sigurno da ćemo pokušati hladne glave – ne treba nam dolivanje ulja pred vatru. Ovo je bilo i prošlo. Pred nama je vreme i moramo da pokušamo da vratimo. To su ljudi i navijači. Takva je dnevna politika da je teško proceniti gde je granica i šta je. Svi se slažemo da je to nepristojno, ali i nama su zviždali u Turskoj kada smo bili pa se nismo bunili. Ova saopštenja što su došla su samo kontraproduktivna. Gledaćemo da to rešimo. Nismo sa njima ni razgovarali, oni su izrazili želju da kupe. Do sada nije bilo ovakve scenografije ni ovakvih reči. Nadamo se da ćemo mi to u budućnosti rešiti. Verovatno se i tu desilo nešto što je dosta provincijski i primitivno, ali nastojaćemo da popravimo. Moramo dokazati da smo bolji od drugih i da se izdignemo iznad ovoga", zaključio je Berbić.

