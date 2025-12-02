Slušaj vest

Novi trener Milana Đuzepe Poeta je izjavio da će Gudurić pauzirati dva meča zbog povrede koju je zadobio tokom leta.

Marko Gudurić u dresu reprezentacije Srbije Foto: Thomas COEX / AFP / Profimedia, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs, Sameer Al-DOUMY / AFP / Profimedia

Njegovo odsustvo je deo plana oporavka od problema koji je imao tokom pauze, kada se borio sa upalom tetive.

Milanski klub se nada da će mu ovaj odmor, uz onaj tokom reprezentativne pauze, pomoći da se vrati u formu.

Gudurić ove sezone u proseku ima 8,1 poena, 2,9 skokova i 2,6 asistencija u Evroligi.

Ne propustiteKošarka"GUDURIĆ IMA PROBLEM - NIJE DOBRO" Mesina otkrio zabrinjavajuće detalje o Srbinu!
Reakcija Gudurića i Obradovića
EvroligaMARKO GUDURIĆ PONOVO POVREĐEN: Milano žestoko oslabljen - bez Srbina i Mesine protiv Asvela
Reakcija Gudurića i Obradovića
KošarkaGUDURIĆ OTKRIO ZBOG ČEGA JE ŽELJKO OBRADOVIĆ POBESNEO NA NJEGA! Marko rešio utakmicu, a Željko urlao iz petnih žila: "On je morao da mi stavi do znanja..."
profimedia-0434164956.jpg
EvroligaGUDURIĆ POSLE VELIKOG TRIJUMFA U KAUNASU: Svaka sezona je sve teža, sve se menja iz kola u kolo...
Marko Gudurić

Grobari, navijači, KK Partizan, Milano, Evroliga Izvor: Kurir