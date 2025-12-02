Gudurića neće biti na parketu u susretima protiv Baskonije, odnosno Trenta
NIKAKO DA SE OPORAVI
GUDURIĆ I DALJE NA POŠTEDI: Srpski reprezentativac još uvek ima problem sa povredom!
Slušaj vest
Novi trener Milana Đuzepe Poeta je izjavio da će Gudurić pauzirati dva meča zbog povrede koju je zadobio tokom leta.
Marko Gudurić u dresu reprezentacije Srbije Foto: Thomas COEX / AFP / Profimedia, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs, Sameer Al-DOUMY / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Njegovo odsustvo je deo plana oporavka od problema koji je imao tokom pauze, kada se borio sa upalom tetive.
Milanski klub se nada da će mu ovaj odmor, uz onaj tokom reprezentativne pauze, pomoći da se vrati u formu.
Gudurić ove sezone u proseku ima 8,1 poena, 2,9 skokova i 2,6 asistencija u Evroligi.
Reaguj
Komentariši