"Danas, sa srcem punim zahvalnosti, saopštavam kraj karijere o kojoj sam oduvek sanjao. Karijere sagrađene kroz naporan rad, žrtvovanje, pobede, poraze, saigrače koji su mi postali braća, vođstvo svojih trenera, i, naravno, porodice i prijatelja koji su bili pored mene na svakom koraku", naveo je 37-godišnji Galinari u objavi na društvenoj mreži Instagram.

Galinari je karijeru završio u Portoriku, nastupajući za ekipu Vakeros de Bajamona.

Pre dolaska u Portoriko proveo je 14 sezona igrajući u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) za ekipe Njujorka, Denvera, Los Anđeles Klipersa, Oklahome, Atlante, Vašingtona, Detroita i Milvokija.

Tokom karijere u NBA ligi je u proseku beležio 14,9 poena, 4,7 skokova ; i 1,9 asistencija.

U Evropi je nastupao za ekipe Kazalpusterlenga, Pavije i Olimpije iz Milana, dok je za reprezentaciju Italije poslednji put igrao na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu.

"Bilo je neverovatno putovanje puno bezbroj uspomena koje ću nositi sa sobom do kraja života. Za one koji su verovali u mene, za sve one koji su me podržavali, i za one koji su podelili svaki momenat sa mnom, hvala vam, iz dubine svog srca. Jako sam uzbuđen za naredno poglavlje", dodao je Galinari.