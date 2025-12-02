„Ova moja odluka je veoma stresna i verovatno najteže trenutke u životu proživeo kada sam se vratio u Beograd i kada ste me vi sačekali. Kada sam izašao iz aviona, kada me devojčica čekala kao što me čekala kada izlazim pred punu Arenu i emocije koje sam u tom trenutku doživeo je nešto što nikada neću uspeti da zaboravim. Evo i u ovom trenutku mi je veoma teško da pričam o tome. Moj prijatelj me je doveo u stan, legao sam u stan i nekih sat vremena gledao u plafon. Nisam želeo ničim da izazovem takvu reakciju, ali vi ste neko ko ima pravo na reakciju, vi ste ti koji ste odlučili neke stvari da, uslovno rečeno, uzmete u svoje ruke i probate nešto da promenite.“