NISAM VIŠE MOGAO, NEMOJTE MI ZAMERITI! Obradović otkrio kako se osećao po povratku u Beograd - umalo zaplakao zbog jedne scene!
Pojasnio je da je ostao bez snage, te je priznao koji su mu najteži trenuci u životu.
„Nisam više mogao, nisam više imao snage u sebi. Dao sam sve što sam mogao i nemojte mi zameriti jer znate koliko sam sebe unosio u ovo što najviše volim“, rekao je Obradović.
Zastao je za trenutak, a onda odlučio da se još jednom pokloni navijačima Partizana i svemu što su uradili da on ostane potresen scenama sa beogradskog aerodroma.
„Ova moja odluka je veoma stresna i verovatno najteže trenutke u životu proživeo kada sam se vratio u Beograd i kada ste me vi sačekali. Kada sam izašao iz aviona, kada me devojčica čekala kao što me čekala kada izlazim pred punu Arenu i emocije koje sam u tom trenutku doživeo je nešto što nikada neću uspeti da zaboravim. Evo i u ovom trenutku mi je veoma teško da pričam o tome. Moj prijatelj me je doveo u stan, legao sam u stan i nekih sat vremena gledao u plafon. Nisam želeo ničim da izazovem takvu reakciju, ali vi ste neko ko ima pravo na reakciju, vi ste ti koji ste odlučili neke stvari da, uslovno rečeno, uzmete u svoje ruke i probate nešto da promenite.“