"Dobio sam nebrojeno poziva i poruka od svih vas kojima je Partizan u srcu, kao i meni. Razlog što se obraćam danas je taj što ste vi tražili to od mene. Odluka koju sam doneo je veoma teška, a sve što se dogodilo posle toga, nisam mogao da utičem na to", rekao je Obradović, pa nastavio:

"Mnogo mi je teško da se prisetim sve što smo prošli zajedno sa Partizanom. Ispisali smo priču koja će teško ikada više biti ponovljena, ali to isključivo zavisi od vas samih, navijača Partizana koji su pravili atmosferu koja je prepoznata u svetu. Vi ste najveća snaga Partizana", poručio je popularni Žoc, a onda i dodatno razgalio sve navijače.

"Nemojte nikada da odustanete od Partizana. Bodrite Partizan na način kako ste to uvek radili. Ja ću sa svoje strane da vam obećam da ću uvek biti tu za vas. Nadam se i voleo bih da ovo nije zadnji put da sam u Partizanu. Kako? U koje vreme? Kada? To će vreme pokazati. To ne mogu da vam kažem sada...".

Podsetimo, dan nakon što je Željko Obradović podneo ostavku veliki broj Grobara okupio se na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" na kojem je letom iz Atine sleteo trofejni trener.

Oni su tada bili jednoglasni - "Željko ostani" orilo se na dolaznom terminalu, ali njihove želje nisu uslišene.

Obradović, koji je sa Partizanom 1992. godine osvojio titulu prvaka Evrope, u ekipu crno-belih se vratio u junu 2021. godine.

Sa Partizanom je u svom drugom mandatu na klupi osvojio dve titule u ABA ligi (2023. i 2025. godine), a u sezoni 2022/23. sa klubom je stigao do četvrtfinala Evrolige, gde su posle "majstorice" eliminisani od kasnijeg prvaka Real Madrida.