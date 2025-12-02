Slušaj vest

Sada se oglasio i najtrofejniji evropski trener i objasnio zašto i pod kojim okolnostima je došlo do takve odluke koja je zaista uzdrmala celokupnu košarkašku javnost.

Objasnio koji mu je bio najteži momenat u životu, a imao je i poruku za navijače Partizana.

"Ovaj klub će živeti i bez Željka Obradovića. Živeće i bez svih onih velikih imena koja su prošla kroz njega. Da ne nabrajam, znate da sam ponosan na našu istoriju", rekao je Obradović.

"Nadam se da ovo nije moj poslednji put da sam u Partizanu. Kako, i kada, to će vreme pokazati. To ne mogu niti želim da kažem. Svi se nadamo i volimo bolja vremena. Da li će doći i kada – nadamo se. Hvala svima sa kojima sam sarađivao, igračima, članovima upravnog odbora, ljudima iz kluba", zaključio je Obradović.