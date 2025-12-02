Slušaj vest

Bitim je povredu zadobio u petak tokom meča protiv Bosne i Hercegovine. Detaljni lekarski pregledi obavljeni po povratku ustanovili su rupturu ligamenta, zbog čega će 26-godišnji košarkaš pauzirati neodređeno vreme.

Ove sezone nastupio je na 12 utakmica za Fenerbahče, uglavnom u ograničenoj minutaži i ulazeći sa klupe, prosečno beležeći 2,3 poena i 1,1 skok. Fenerbahče se nalazi se u seriji od pet pobeda, sa ukupnim učinkom 8/5.

Bitim se klubu priključio u novembru 2024. godine potpisavši ugovor do kraja sezone 2027/28, dok je prethodnu godinu proveo na pozajmici u Bajern Minhenu.

