Nikola Jokić je dominirao tokom prethodnog meseca, a u tom periodu, beležio je fenomenalne brojke, a u proseku je imao tripl-dabl - 28,9 poena, 12,4 skoka i 10,9 asistencija po meču.

Šut iz igre mu je bio izuzetno efikasan, šutirao je 63,7% iz igre, a i sa linije za tri poena bio je precizan (45,3%).

Nikola Jokić ostvario je četiri uzastopna tripl-dabla na početku sezone, čime je izjednačio rekord legendarnog Oskara Robertsona za najviše u uvodnim mečevima jedne NBA kampanje.

Nikola Jokić na meču Denver - San Antonio Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

