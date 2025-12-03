Slušaj vest

Posle poraza od Šarlota i Njujorka Toronto se vratio na pobednički kolosek.

Tim srpskog trenera Darka Rajakovića pose neizvesne završnice savladao je Portland rezultatom 121:118 i tako stigao do 15. ovosezonskog trijumfa.

Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Najzaslužniji za pobedu bio je Skot Barns, koji je meč završio sa 28 poena, sedam skokova i sedam asistencija. Imanuel Kvikli ubacio je 23 poena, a Ingram 21.

Portlandu nije pomogla ni sjajna partija Denija Avdije, sina legendarnog asa Zvezde Zufera Avdije, koji igra košarku života ove sezone. Reprezentativac Izraela meč je završio sa 25 pone, 14 asistencija i osam skokova.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

