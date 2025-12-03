Slušaj vest

Nakon impresivnih brojki i rekorda koje je beležio u prethodnim sezonama, mislili smo da "bolje ne može", ali Nikola Jokić nas je ponovo razuverio. U njegovom slučaju - nebo je granica!

Prethodne sezone postao je prvi centar u istoriji NBA koji je prosečno beležio tripl-dabl, a sada je na dobrom putu da to ponovi, sa još impresivnijim procentima!

Jokić u dresu Denver Nagetsa.

Somborac je u prvih 19 mečeva u sezoni prosečno beleži 28.9 poena, 12.4 skoka i 10.9 asistencija, uz fantastiče procente šuta, Nikola ima 65 odsto uspešnosti u šutu iz igre, uz nestvarnih 45 odsto za tri poena.

Da želi, mogao bi da postiže i 45 u proseku, smatra njegov saigrač Eron Gordon.

"Džoker je čudovište. On je čudovište. Visok je 216 cm i ima najbolji flouter u NBA. Šta možeš da uradiš povodom toga? Razumeš šta hoću da kažem? Ovaj tip bi mogao da ide, mogao bi da prosečno daje 40 ako želi. Ili 40, 45 poena, mogao bi to da prosečno ostvaruje".

"Ako bi samo spustio glavu, krenuo na posao i išao "bugi" svaku utakmicu. Ali on voli da asistira, voli da organizuje igru, voli da uključi sve ostale. Niko nije kao on trenutno u NBA, tačka. I mi to prihvatamo posle šest godina. Video sam ga kako radi neke od najluđih stvari", otkrio je Gordon u podkastu Kema Džonsona.

