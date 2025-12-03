Slušaj vest

Košarkaši Minesote pobedili su posle produžetka Nju Orleans 149:142 i naneli mu 13. poraz u poslednjih 14 utakmica.

Entoni Edvards predvodio je Minesotu sa 44 poena, od kojih je 34 postigao u drugom poluvremenu, kao i koš za produžetak 2,3 sekunde pre kraja regularnog dela.

Rudi Gober dodao je 26 poena i 13 skokova, Naz Rid 18 poena, šest asistencija i pet skokova, a Džulijus Rendl 16 poena, šest asistencija i pet skokova.

U ekipi iz Nju Orleansa, koja je najlošija u ligi (3/19) najefikasniji su bili Trej Marfi sa 33 poena uz 15 skokova, Sadik Bej sa 22 poena i Derik Kvin i Džeremaja Firs sa po 21 poenom.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport

