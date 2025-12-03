Miško Ražnatović podelio je na svom nalogu na društvenoj mreži "X" da je Nikola Jokić izabran za najboljeg igrača Zapadne konferencije NBA lige za mesec novembar
MIŠKO RAŽNATOVIĆ SE OGLASIO! Podelio je vesti o kojima bruji planeta!
Nikola Jokić dominira od početka sezone u NBA ligi, pa ne čudi što je izabran za najboljeg igrača meseca novembra Zapadne konferencije.
Te vesti, o kojima bruji planeta, podelio je i njegov menadžer Miško Ražnatović na svojom profilu na društvenoj mreži "X".
Miško je samo potvrdio ono što je rekla NBA liga, a evo i njegove objave:
Nikola Jokić ove sezone prosečno beleži 29 poena, 12,8 skokova i 11,1 asistenciju po meču.
