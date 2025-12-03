Slušaj vest

Nikola Jokić dominira od početka sezone u NBA ligi, pa ne čudi što je izabran za najboljeg igrača meseca novembra Zapadne konferencije.

Te vesti, o kojima bruji planeta, podelio je i njegov menadžer Miško Ražnatović na svojom profilu na društvenoj mreži "X".

Miško je samo potvrdio ono što je rekla NBA liga, a evo i njegove objave:

Nikola Jokić ove sezone prosečno beleži 29 poena, 12,8 skokova i 11,1 asistenciju po meču.

