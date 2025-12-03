Slušaj vest

Oklahoma je prethodne noći savladala Golden Stejt Voriorse rezultatom 124:112 i tako stigla do 13. uzastopnog trijumfa, a najbolji igrač Tandera Šej Gildžes-Aleksander meč je završio sa 38 postignutih poena.

Nažalost, još jednom smo mogili da se uverimo da je aktuelni MVP od strane sudija zaštićen kao beli medved.

Od samog starta utakmice arbitri su jasno stavili do znanja igračima Voriorsa da će svaki kontakt sa miljenikom Šejom biti sankcionisan. Neverovatnu protekciju kod sudija imao je Šej i to je maksimalno koristio. Utisak je da su ga slali na liniju za slobodna bacanja čim bi ga protivnici popreko pogledali. Bacaka se po terenu posle svakog kontakta, a arbitri konstanto nasedaju na njegovo glumatanje.

Nakon jednog faula koji mu je dosuđen na utakmici protiv Voriorsa, Drejmondu Grinu pao je marak na oči.

Odigrao je as Voriorsa sjajnu odbranu, naterao je Šeja na promašaj, a onda se začula pištaljka i Grin je eksplodirao! Teatralno se zateturao Šej posle šuta i to je bilo dovoljno da ga arbitri pošalju na liniju za slobodna bacanja, iako ga as Voriorsa nije ni takao.

To je razbesnelo proslavljenog asa Golden Stejta koji je žestoko negodovao zbog sramne odluke sudija.

Inače, Šej je u poslednje vreme konstantno na udaru istinskih ljubitelja košarke zbog simuliranja. Gotovo posle svakog meča Tandera na društvenim mrežama osvane snimak njegovog sramnog simuliranja.

