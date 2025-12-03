Slušaj vest

Javnosti trenutno nije poznat uzrok smrti nekadašnjeg centra koji je u NBA proveo 15 sezona.

Prvo je devet godina igrao za Los Anđeles Lejkerse gde je za saigrača imao i Vlade Divca.

Bio je još član Šarlot i Nju Orleans Hornetsa, zatim i Sjetl Supersoniksa, a onda i Detroit Pistonsa sa kojima je 2004. godine, zajedno sa Darkom Miličićem, osvojio šampionski prsten.

- Detroit Pistonsi su danas izgubili legendu: Eldena Kembela. Imao je tako potcenjen niz sa Pistonsima — čvrstu odbranu na poziciji centra, veteransko vođstvo i velike minute u plej-ofu kada je bilo najvažnije. Navijači Pistonsa će uvek pamtiti sve što si uradio na terenu i van njega. Počivaj u miru - navedeno je u objavi Pistonsa.

Nastupao je tokom karijere još i za Nju Džerzi Netse.