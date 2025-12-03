TRAGEDIJA! PREMINUO ČUVENI NBA AS: Sa Miličićem osvojio prsten, igrao i sa Divcem... Uzrok smrti nije poznat
Javnosti trenutno nije poznat uzrok smrti nekadašnjeg centra koji je u NBA proveo 15 sezona.
Prvo je devet godina igrao za Los Anđeles Lejkerse gde je za saigrača imao i Vlade Divca.
Bio je još član Šarlot i Nju Orleans Hornetsa, zatim i Sjetl Supersoniksa, a onda i Detroit Pistonsa sa kojima je 2004. godine, zajedno sa Darkom Miličićem, osvojio šampionski prsten.
- Detroit Pistonsi su danas izgubili legendu: Eldena Kembela. Imao je tako potcenjen niz sa Pistonsima — čvrstu odbranu na poziciji centra, veteransko vođstvo i velike minute u plej-ofu kada je bilo najvažnije. Navijači Pistonsa će uvek pamtiti sve što si uradio na terenu i van njega. Počivaj u miru - navedeno je u objavi Pistonsa.
Nastupao je tokom karijere još i za Nju Džerzi Netse.
U sezoni 1995/96 je bio starter na svakoj od 82 utakmice ligaškog dela sezone, a tokom karijere je u proseku beležio 10,3 poena i 5,9 skokova po utakmici u ligaškom delu.