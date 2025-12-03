Slušaj vest

Lengendarni plejmejker Kris Pol doživeo je veliko poniženje u svojoj oproštajnoj sezoni.

Kris Pol
Kris Pol Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

NBA veteran vratio se letos u Kliperse kako bi u voljenom klubu završio svoju profesionalnu karijeru, a svojoj 21. NBA sezoni doživeo je najveće razočaranje.

Verovali ili ne, Klipersi su usred sezone ikoni kluba i miljeniku navijača uručili otkaz!

"Razilazimo se sa Krisom i on više neće biti deo našeg tima. Radićemo sa njim na sledećem koraku u njegovoj karijeri. Kris je legenda i želimo da razjasnimo jednu stvar - niko ga ne krivi za naše loše rezultate" navodi se, između ostalog, u saopštenju Klipersa.

Odluka kluba šokirala je 40-godišnjeg plejmejkera, koji se odmah oglasio na društvenim mrežama.

"Upravo sam saznao da sam poslat kući", napisao je Kris Pol na svom Instagram storiju.

Kris Pol je u noći između ponedeljka i utorka odigrao svoj poslednji meč u dresu Klipersa. U porazu od Majamija upisao je osam poena uz tri asistencije.

Utakmica protiv Majamija možda je bila i poslednja u karijeri slavnog asa, koji je letos najavio da će na kraju sezone okačiti patike o klin.

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaTRAGEDIJA! PREMINUO ČUVENI NBA AS: Sa Miličićem osvojio prsten, igrao i sa Divcem... Uzrok smrti nije poznat
Vlade Divac i Elden Kembel u duelu protiv Dejvida Robinsona
KošarkaČOVEČE, DA LI TE JE BAR MALO SRAMOTA?! Šej je neviđeni folirant - bacaka se po terenu, a sudije nasedaju! Slavnom asu zbog njegovog glumatanja pao mrak na oči!
Šej Gildžes-Aleksander
KošarkaMIŠKO RAŽNATOVIĆ SE OGLASIO! Podelio je vesti o kojima bruji planeta!
raznatovic.jpg
KošarkaMONSTRUOZNA PARTIJA "ATOMSKOG MRAVA" Ubacio 34 poena u drugom poluvremenu, postigao koš za produžetak, pa doneo pobedu Vukovima! (VIDEO)
Entoni Edvards

Željko Obradović Izvor: Kurir.rs