LEGENDA NBA DOŽIVELA NEVIĐENO PONIŽENJE! Došao u voljeni klub da završi karijeru - oni mu usred sezone uručili otkaz! Košarkaš šokiran odlukom, odmah se oglasio
Lengendarni plejmejker Kris Pol doživeo je veliko poniženje u svojoj oproštajnoj sezoni.
NBA veteran vratio se letos u Kliperse kako bi u voljenom klubu završio svoju profesionalnu karijeru, a svojoj 21. NBA sezoni doživeo je najveće razočaranje.
Verovali ili ne, Klipersi su usred sezone ikoni kluba i miljeniku navijača uručili otkaz!
"Razilazimo se sa Krisom i on više neće biti deo našeg tima. Radićemo sa njim na sledećem koraku u njegovoj karijeri. Kris je legenda i želimo da razjasnimo jednu stvar - niko ga ne krivi za naše loše rezultate" navodi se, između ostalog, u saopštenju Klipersa.
Odluka kluba šokirala je 40-godišnjeg plejmejkera, koji se odmah oglasio na društvenim mrežama.
"Upravo sam saznao da sam poslat kući", napisao je Kris Pol na svom Instagram storiju.
Kris Pol je u noći između ponedeljka i utorka odigrao svoj poslednji meč u dresu Klipersa. U porazu od Majamija upisao je osam poena uz tri asistencije.
Utakmica protiv Majamija možda je bila i poslednja u karijeri slavnog asa, koji je letos najavio da će na kraju sezone okačiti patike o klin.
Kurir sport