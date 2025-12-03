Slušaj vest

Superstar Milvoki Baksa, Janis Adetokumbo, ozbiljno je zabrinuo navijače svog tima potezom koji je napravio na društvenim mrežama.

NBA as je obrisao sve objave sa Tvitera od 2021. godine i gotovo sav sadržaj vezan za Milvoki Bakse na svom Instagram profilu, što je pokrenulo brojne spekulacije o njegovoj budućnosti u klubu.

Mnogi smatraju da je ovim potezom izrazio nezadovoljstvo i jasno stavio do znanja da želi da napusti klub.

Ne postoji ekipa koja ne bi želela Janisa u svojim redovima, pa nas očito u narednom periodu očekuje nova trejd saga.

Milvoki je trenutno na 11. poziciji na Istoku sa skorom 9-13.

