FIBA je, nakon dva kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, objavila listu najboljih reprezentacija u Evropi.
FIBA IZBACILA NEOČEKIVANU LISTU! Srbija nije među najbolje tri reprezentacije u Evropi, a prvo mesto je totalno iznenađenje
Srbija je pobedila Švajcarsku i Bosnu i Hercegovinu, a na pomenutoj listi je zauzela četvrtu poziciju, tačnije zadržala mesto na kojem se nalazila i na prethodnoj listi.
U samom vrhu je došlo do promene. Turska je prestigla Nemačku i sada je najjača evropska reprezentacija.
Zanimljivo je da je Nemačka, aktuelni svetski šampion, bila na prvom mestu nakon što je osvojila i Evropsko prvenstvo i to tako što je u finalu pobedila upravo Tursku.
Nemci su na startu kvalifikacija za Mundobasket bili bolji od Kipra i Izraela, ali su uprkos tome i činjenici da su to bile prve dve utakmice još od finala Eurobasketa, pali na drugo mesto.
