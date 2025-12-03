Slušaj vest

Srbija je pobedila Švajcarsku i Bosnu i Hercegovinu, a na pomenutoj listi je zauzela četvrtu poziciju, tačnije zadržala mesto na kojem se nalazila i na prethodnoj listi.

U samom vrhu je došlo do promene. Turska je prestigla Nemačku i sada je najjača evropska reprezentacija.

Zanimljivo je da je Nemačka, aktuelni svetski šampion, bila na prvom mestu nakon što je osvojila i Evropsko prvenstvo i to tako što je u finalu pobedila upravo Tursku.

Nemci su na startu kvalifikacija za Mundobasket bili bolji od Kipra i Izraela, ali su uprkos tome i činjenici da su to bile prve dve utakmice još od finala Eurobasketa, pali na drugo mesto.

Turska - Nemačka, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

