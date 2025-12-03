Slušaj vest

On u Megu stiže iz kraljevačke Sloge.

Luk, rođen 2002. godine i visok 180 centimetara, bio je jedan od najefikasnijih igrača Košarkaške lige Srbije. U dresu Sloge prosečno je beležio 22,7 poena i sedam asistencija u prvih devet kola, a posebno se istakao u duelu sa Džokerom kada je upisao 30 poena, uz po šest skokova i asistencija.

Pre dolaska u Srbiju, Luk je nastupao za Univerzitet Longvud u Virdžiniji.

(Beta)

Ne propustiteKošarkaFIBA IZBACILA NEOČEKIVANU LISTU! Srbija nije među najbolje tri reprezentacije u Evropi, a prvo mesto je totalno iznenađenje
Jokić i Bogdanović na Evropskom prvenstvu
KošarkaTRESE SE NBA LIGA - JANIS "OBRISAO" BAKSE! Navijači u drami zbog poteza prve zvezde tima! Usijale se mreže!
Janis Adetokumbo
KošarkaPARTIJA SEZONE MLADOG SRBINA! Strpljivo čekao šansu i dočekao je: Bio je najefikasniji u svom timu! Pogledajte najbolje poteze Tristana protiv File!
Tristan Vukčević
KošarkaLEGENDA NBA DOŽIVELA NEVIĐENO PONIŽENJE! Došao u voljeni klub da završi karijeru - oni mu usred sezone uručili otkaz! Košarkaš šokiran odlukom, odmah se oglasio
Kris Pol

Damjan Đokanović makazice na OFK Vršac - Vojvodina 1:2 Izvor: TV Arena Sport/Printscreen