Luk, rođen 2002. godine i visok 180 centimetara, bio je jedan od najefikasnijih igrača Košarkaške lige Srbije. U dresu Sloge prosečno je beležio 22,7 poena i sedam asistencija u prvih devet kola, a posebno se istakao u duelu sa Džokerom kada je upisao 30 poena, uz po šest skokova i asistencija.