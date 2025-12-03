Američki košarkaš Kajrel Luk novi je igrač Mege, preneo je beogradski klub.
Košarka
MEGA SE POJAČALA: Kajrel Luk novi košarkaš beogradskog tima
Slušaj vest
On u Megu stiže iz kraljevačke Sloge.
Luk, rođen 2002. godine i visok 180 centimetara, bio je jedan od najefikasnijih igrača Košarkaške lige Srbije. U dresu Sloge prosečno je beležio 22,7 poena i sedam asistencija u prvih devet kola, a posebno se istakao u duelu sa Džokerom kada je upisao 30 poena, uz po šest skokova i asistencija.
Pre dolaska u Srbiju, Luk je nastupao za Univerzitet Longvud u Virdžiniji.
(Beta)
Reaguj
Komentariši