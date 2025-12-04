Slušaj vest

Trener Denvera Dejvid Adelman odgovarao je na pitanja znatiželjnih novinara nakon pobede svog tima na gostovanju protiv Indijane.

Podsetimo, Denver je prethodne noći savladao Pejserse rezultatom 135:120 i tako stigao do osmog uzastopnog trijumfa na gostovanjima.

Nakon meča Adelman je odgovorio na nekoliko zanimljivih pitanja koje su novinari postavili o Nikoli Jokiću.



Trener Denvera osvrnuo se na sjajan tekst "Vol Strit Žurnala" koji je Jokića opisao kao "NBA superzvezdu koja je Kobi, Stef, Vilt i Džordan u jednoj osobi".

"Verovatno ukazuju na statistiku. Svi ti momci su jedinstveni za sebe, to je sjajna stvar i posebna stvar i kod Nikole. Mrzim da ga poredim sa bilo kim jer je on prvi on. Baš kao što je postojao prvi Vilt, prvi Džordan, momci iz moje generacije - Kobi, Šek" kaže Adelman i dodaje:

"Oni su individue za sebe i porediti ih sa drugim ljudima je zabavno, i to je za dnevni TV program, ali to nije realnost. Ovi momci su svi veoma posebni za navijače da ih gledaju, a on je jedan od onih momaka koji se ističe, znate, istorijski".

Nikola je u prvoj deonici u jednom momentu napustio teren i otišao u svlačionicu, pa je novinare zanimalo da li ga je to zabrinulo.

"Ne znam da li je imao bolove u stomaku ili... Mislim, naravno nisam ga pitao, to je lično pitanje. Ali imao je neke bolove, znate, i bilo je dobro što se vratio, očigledno", kaže trener Adelman.

Osvrnuo se kratko i na tretman koji Srbin ima kod sudija. Tražio je Jokić u jednoj situaciji faul pri šutu, ali arbitri su ostali nemi.

"Ja samo ne razumem... Postoje određeni momci u ligi koji šutnu nogom napred kada šutiraju. I oni to rade svaki put, i njima je dozvoljeno da to rade i ne sviraju im faul u napadu, ili kažu da je neko ušao u njihovo telo jer je to njihov prirodan pokret pri šutu. Ako Jokić podigne loptu kroz svoj prirodan pokret pri šutu do vrha, on ne menja svoju putanju, on šutira loptu onako kako je šutira", kaže Adelman i dodaje:

"Pretpostavljam da samo tražim odgovor koji ima smisla uz ista poređenja sa svim ostalim igračima u ligi. Definitivno postoje trenuci, slažem se, gde on misli da jeste bio faul... Ali ako lopta krene i ide pravo gore do njegovog položaja za šut, to je tema za razgovor. Zvaničnici su sjajni u komunikaciji tokom igre, daju svoja mišljenja, ali znate Nikolu, on uvek pokušava da nauči sledeću stvar u ovoj igri. Možda će na kraju dobiti taj poziv".

