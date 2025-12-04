Slušaj vest

Srbin mečeve završava izgreban, u masnicama, ali to ga ne sprečava da i dalje dominira u najjačoj ligi na svetu.

Protivnici na sve moguće načine pokušavaju da ga zaustave. Grebu ga, štipaju, mučki udaraju, a sudije uglavnom okreću glavu i sve to tolerišu.

Nakon utakmice sa Indijanom, u kojoj je Nikola zabeležio još jedan impresivan dabl-dabl, na društvenim mrežama pojavila se fotografija jezive ogrebotine koju je Srbin zaradio na ovom meču. Prizor je zaista zastrašujući, kao da ga je napala divlja zver.

"Molimo vas, isecite nokte zbog Nikole Jokića" poručili su navijači Denvera sa svog zvaničnog naloga na društvenim mrežama.

Ipak, to nije poremetilo Somborca. Hrabro je trpeo bolne, prljave udarce i košarkaškom magijom uništio portivnika na parketu. U trijumfu svog tima zabeležio je 24 poena, osam skokova i 13 asistencija.

