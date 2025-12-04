Slušaj vest

Na krilima Nikole Jokića i Džamala Mareja Denver je prethodne noći savladao na gostovanju Indijanu rezultatom 135:120.

Nikola je meč završio sa 24 poena, osam skokova i 13 asistencija.

Pogledajte foto galeriju Somborca sa meča protiv Pejsersa:

Detalji sa meča Indijana - Denver, Nikola Jokić Foto: Dylan Buell / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

 Kurir sport

Ne propustiteKošarkaGREBU GA, ŠTIPAJU, UDARAJU - ALI I DALJE MU NIŠTA NE MOGU! Nikola Jokić je nezaustavljiv: Malo je falilo za novi tripl-dabl! Marej odigrao meč sezone!
Nikola Jokić
Košarka"MOLIMO VAS, ISECITE NOKTE ZBOG JOKIĆA" Jezivo - Srbinu zarili kandže u meso! Kao da je bio u kavezu sa divljim zverima, a ne na košarkaškom terenu!
Nikola Jokić
KošarkaTRENER DENVERA ZAGRMEO NA KONFERENCIJI ZBOG JOKIĆA! Neki šutiraju nogama i sudije ništa ne sviraju, a Nikola... Mrzim da ga poredim sa bilo kim!
Dejvid Adelman
KošarkaMIŠKO RAŽNATOVIĆ SE OGLASIO! Podelio je vesti o kojima bruji planeta!
raznatovic.jpg