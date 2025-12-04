Srbin blistao u trijumfu protiv Pejsersa.
Impresivan dabl-dabl Nikole Jokića: Pogledajte fotografije Srbina sa meča protiv Indijane! (GALERIJA)
Na krilima Nikole Jokića i Džamala Mareja Denver je prethodne noći savladao na gostovanju Indijanu rezultatom 135:120.
Nikola je meč završio sa 24 poena, osam skokova i 13 asistencija.
Pogledajte foto galeriju Somborca sa meča protiv Pejsersa:
Detalji sa meča Indijana - Denver, Nikola Jokić Foto: Dylan Buell / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
