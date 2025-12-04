Scena koja je izazvala neviđenu pažnju na društvenim mrežama.
magija
HIT SCENA - JOKIĆ ZAVRTEO "SOMBORSKI RINGIŠPIL" Nesrećni Amerikanac nije znao gde se nalazi posle genijalnog poteza Srbina! Snimak zapalio mreže!
Slušaj vest
Ponovo radi "somborski ringišpil"!
Njegove čari prethodne noći imao je priliku da oseti iskusni centar Indijane Toni Bredli.
Košarkaši Denvera savladali su na gostovanju Pejserse rezultatom 135:120, a maestralni Nikola Jokić meč je završio sa 24 poena, osam skokova i 13 asistencija.
Detalji sa meča Indijana - Denver, Nikola Jokić Foto: Dylan Buell / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Vidi galeriju
U moru atraktivnih poteza koje je napravio na ovom meču, jedan se posebno izdvojio. Provozao je srpski as svog čuvara Tonija Bredlija na čuvenom "somborskom ringišpilu".
Naseo je Amerikanac na sjajnu fintu Jokića i ispao smešan. Odleteo je na stranu, a Nikola je mirno položio loptu u koš.
Snimak sjajnog poteza ekspresno je postao viralan na mrežama. Uživajte!
Kurir sport
Reaguj
Komentariši