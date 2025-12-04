Slušaj vest

 Ponovo radi "somborski ringišpil"!

Njegove čari prethodne noći imao je priliku da oseti iskusni centar Indijane Toni Bredli.

Košarkaši Denvera savladali su na gostovanju Pejserse rezultatom 135:120, a maestralni Nikola Jokić meč je završio sa 24 poena, osam skokova i 13 asistencija.

Detalji sa meča Indijana - Denver, Nikola Jokić

U moru atraktivnih poteza koje je napravio na ovom meču, jedan se posebno izdvojio. Provozao je srpski as svog čuvara Tonija Bredlija na čuvenom "somborskom ringišpilu".

Naseo je Amerikanac na sjajnu fintu Jokića i ispao smešan. Odleteo je na stranu, a Nikola je mirno položio loptu u koš.

Snimak sjajnog poteza ekspresno je postao viralan na mrežama. Uživajte!

