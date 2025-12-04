Slušaj vest

Košarkaši Denvera savladali su prethodne noći u Indijanapolisu ekipu Indijane rezultatom 135:120 i tako stigli do osmog uzastopnog trijumfa na gostovanjima.

Detalji sa meča Indijana - Denver, Nikola Jokić Foto: Dylan Buell / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Igrač utakmice bio je Kanađanin Džamal Marej, koji je meč završio sa 52 postignuta poena. Šutirao je 19/25 iz igre uz fantastičnih 10/11 za tri poena.

Pratio ga je sjajni Nikola Jokić sa 24 poena, osam skokova i 13 asistencija.

