Tandem Marej-Jokić bio je nerešiva enigma za odbranu Pejsersa.
Košarka
JOKIĆ BACAO MAGIJU, MAREJ BROJAO DO 52: Pogledajte najzanimljivije momente sa meča Indijana - Denver! (VIDEO)
Košarkaši Denvera savladali su prethodne noći u Indijanapolisu ekipu Indijane rezultatom 135:120 i tako stigli do osmog uzastopnog trijumfa na gostovanjima.
Detalji sa meča Indijana - Denver, Nikola Jokić Foto: Dylan Buell / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Igrač utakmice bio je Kanađanin Džamal Marej, koji je meč završio sa 52 postignuta poena. Šutirao je 19/25 iz igre uz fantastičnih 10/11 za tri poena.
Pratio ga je sjajni Nikola Jokić sa 24 poena, osam skokova i 13 asistencija.
Pogledajte najzanimljivije momente sa ove utakmice:
Kurir sport
