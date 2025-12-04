Slušaj vest

Dalas je rezultatom 118:108 pobedio Majami uz sjajnu partiju cele ekipe.

Kada je reč o poraženom sastavu, Nikola Jović je na terenu proveo šest minuta i za to vreme nije postigao nijedan poen. Zabeležio je dva skoka i jednu blokadu.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jović u dresu Majamija. Foto: Jared Lennon / Getty images / Profimedia

A, saigrač srpskog reprezentativca Tajler Hiro će dobro pamtiti ovu utakmicu.

Naime, za 33 minuta on je postigao 20 poena, uz pogođenih osam od 17 šuteva iz igre, uključujući i dve trojke iz sedam pokušaja.

Bio je precizan kod oba pokušaja sa linije slobodnih bacanja, ali tokom šutiranja istih je doživeo neprijatnost.

Sutkinja Džena Reno nije videla da se Hiro priprema i da nije spreman da prihvati loptu, pa je istu bacila prema njemu.

Lopta je odskočila od parket i odbila se pravo ka međunožju košarkaša, a pogledajte kako je to izgledalo:

Bonus video: