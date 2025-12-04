Slušaj vest

Košarkaši Dalasa su upisali treću vezanu pobedu, pošto su na svom terenu pobedili Majami 118:108.

Najbolji kod Dalasa bili su Kuper Fleg sa 22 poena i Entoni Dejvis sa 17 poena i 17 skokova.

Kod Majamija su se istakli Kelel Ver sa 22 poena i deset skokova, Bem Adebajo sa 21 i Tajler Hiro sa 20 poena.

Reprezentativac Srbije Nikola Jović za šest minuta na terenu upisao dva skoka i jednu blokadu.

Nikola je propustio nekoliko mečeva zbog problema sa povredom desnog kuka. Iako se uspešno oporavio u poslednje vreme ga ne viđamo često na terenu.

Majami je kuburio sa povredama na startu sezone, pa je Nikola imao veliku ulogu u timu, igrao je u proseku 21.4 minuta po meču. U međuvremenu, na parket su se Kelel Ver, Hiro i Bem Adebajo i utisak je da Nikola više neće imati tako veliku ulogu. Sledi mu žestoka borba za mesto u timu.

Dalas je na 12. mestu Zapadne konferencije sa osam pobeda i 15 poraza, a Majami je četvrti u Istočnoj konferenciji sa 14 pobeda i osam poraza.

Pogledajte nazanimljivije momente sa utakmice:

