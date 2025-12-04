Slušaj vest

Najbolji srpski košrkaš, as Denver Nagetsa Nikola Jokić, čestitao je reprezentativcima Srbije i novom selektoru Dušanu Alimpijeviću na pobedama u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027.

U razgovoru sa dopisnikom RTS-a Jokić je otkrio da je pratio utakmice naše reprezentacije protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine.

"Naravno da sam gledao. Čestitam momcima i zahvalan sam im što su se odazvali, što su se borili i što su pobedili na kraju. Selektoru čestitam na prve dve pobede na klupi", poručio je Jokić.

Osvrnuo se Nikola i na igru Denvera.

"Izgubili smo četiri vezane utakmice kod kuće, ali ne zbog toga što smo nadigrani, već se nismo pokazali u najboljem svetlu. U gostima smo vezali osam trijumfa, a ne bih znao šta je razlika. Drago mi je da smo se vratili u pobednički kolosek i nadam se da ćemo nastaviti sa dobrom igrom i na narednim susretima", izjavio je Jokić.

Prokomentarisao je i svoju veliku minutažu, kao i nagradu za najboljeg igrača meseca.

"Ne kontrolišem svoje minute, to je na treneru. Igram koliko mi kažu. Imao sam sjajan mesec, mogli smo da imamo par pobeda više doduše, ali nekada mora i da se izgubi valjda", naveo je Jokić.

Denver naredni meč igra u noći između petka i subote protiv ekipe Atlante.

