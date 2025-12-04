Slušaj vest

Vest o smrti Eldena Kembela je šokirala ljubitelje NBA i košarke.

Kembel je 15 godina igrao u NBA, a jedan od brojnih saigrača mu je bio i Divac. Njih dvojica su zajedno igrali u Los Anđeles Lejkersima.

Slavni srpski košarkaš se povodom njegove smrti oglasio

- Srce mi je slomljeno zbog vesti o Eldenovoj smrti. Došli smo u ligu uz godinu dana razlike i delimo najranija sećanja na vreme u Los Anđelesu zajedno. Ti si iz Inglvuda i sa mnom si podelio dar deljenja Inglvud, a kasnije me upoznao s gradom Los Anđelesom, uvek ću ceniti i držati ove uspomene na posebnom mestu u mom srcu. Moja saučešće porodici - Počivaj u miru "Big Easy" - poručio je Vlade Divac.

Elden Kembel je pored Lejkersa bio još i član Šarlot i Nju Orleans Hornetsa, zatim i Sjetl Supersoniksa, a onda i Detroit Pistonsa sa kojima je 2004. godine, zajedno sa Darkom Miličićem, osvojio šampionski prsten.

- Detroit Pistonsi su danas izgubili legendu: Eldena Kembela. Imao je tako potcenjen niz sa Pistonsima — čvrstu odbranu na poziciji centra, veteransko vođstvo i velike minute u plej-ofu kada je bilo najvažnije. Navijači Pistonsa će uvek pamtiti sve što si uradio na terenu i van njega. Počivaj u miru - navedeno je u objavi Pistonsa.

Nastupao je tokom karijere još i za Nju Džerzi Netse.