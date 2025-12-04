Slušaj vest

Usred sezone Los Anđeles Klipersi uručili su otkaz proslavljenom plejmejkeru Krisu Polu, koji se letos vratio u LA kako bi u voljenom klubu okončao svoju blistavu karijeru.

Očekivano, šokantna odluka Klipersa razbesnela je pristalice kluba iz LA, jer je 40-godišnji plejmejker ikona franšize i ljubimac navijača.

Kris Pol
Kris Pol Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nakon burnih reakcija javnosti oglasio se trener Klipersa Tajron Lu.

"Da li sam želeo da se ovako oprosti? Ne. Imam veliko poštovanje prema njemu, godinama mi je prijatelj i ne želite da se jedan veliki igrač ovako oprosti od košarke. Siguran sam da će pronaći novi klub jer je on i dalje sjajan igrač, ali nisam želeo da se završi na ovaj način", rekao je Lu.

Tvrdi da on nema nikakve veze sa odlukom o otkazu.

"Ne mislim da smo 5–16 zbog njega. Jednostavno nije bio dobar fit za ono što je on tražio. Nemam stranu u ovome. Ne sviđa mi se kako je ispalo. Organizacija je donela odluku, oni su napravili taj potez. Moramo da idemo dalje i vidimo šta nam je činiti", pravdao se trener Klipersa.

Klipersi su trenutno 13. na Zapadu sa skorom 6-16.

Kurir sport

Ne propustiteKošarka"SRCE MI JE SLOMLJENO..." Vlade Divac se oglasio potresnom porukom nakon tragične vesti: Uvek ću ceniti uspomene sa tobom
Vlade Divac
KošarkaJOKIĆ POSLAO PORUKU NOVOM SELEKTORU DUŠANU ALIMPIJEVIĆU! Nikola progovorio o reprezentaciji: Naravno da sam gledao Srbiju!
Nikola Jokić
KošarkaŠTA SE DEŠAVA SA NIKOLOM JOVIĆEM? Srbin prolazi kroz teške trenutke - opet je imao mizernu minutažu!
Nikola Jović na meču Majami - Portland
KošarkaPLAVUŠA USRED UTAKMICE POGODILA KOŠARKAŠA U MEĐUNOŽJE! Saigrač srpskog reprezentativca doživeo ozbiljnu neprijatnost!
Tajler Hiro

Nikola Jokić zakucavanje protiv Sakramenta Izvor: YouTube/NBA