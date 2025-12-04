Slušaj vest

Superstar Los Anđeles Lejkersa, Luka Dončić, hitno je otputovao u Sloveniju kako bi prisustvovao rođenju svog drugog detata, prenose američki mediji.

Zbog najlepšeg mogućeg razloga Luka će tako propustiti meč protiv Toronto Reptorsa, koje sa klupe predvodi naš Darko Rajaković.

Njegova izabranica Anamarija Goltes uskoro će na svet doneti njihovo drugo dete, pa je Luka, uz dozvolu kluba, napustio ekipu kako bi prisustvovao jednom od najlepših događaja u svom životu.

Podsetimo, Luka i Anamarija već imaju ćerku Gabrijelu, koja je nedavno proslavila svoj drugi rođendan.

Ljubavna priča

Anamarija i Luka zajedno su već godinama, a Dončić je ludo zaljubljen u atraktivnu Slovenku koja se bavi modelingom i završila je ekonomiju. Anamarija Goltes rođena je 30. aprila 1998. godine u Sloveniji, završila je Ekonomski fakultet na Univerzitetu u Ljubljani, a dok je Luka igrao za Dalas nastavila je studije na daljinu. U karijeru modelinga krenula je 2017. godine i od tada je njena karijera krenula uzlaznom putanjom, te se pojavila i na naslovnici "Cosmopolitan Slovenija".

Njihova ljubavna priča je bajkovita i upoznali su se u detinjstvu, kada su imali 12 godina. Njihovo prijateljstvo preraslo je u ljubav, te su u vezu stupili 2016. godine.

Luka je svoju izabranicu zaprosio 7. jula 2023. godine, što simbolično odgovara njegovom omiljenom broju - 77. To je bila romantična prosidba u Sloveniji, a društvene mreže su prosto izgorele zbog njihovih objava. Anamarija je čak navela da je Luka za nju najbolji prijatelj, dečko i prava ljubav u jednoj osobi, a krajem iste godine na svet je došla i njihova ćerka Gabrijela.

