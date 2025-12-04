Slušaj vest

Filadelfija nije prijavila tačan status 31-godišnjeg centra za utakmicu koja je odigrana u noći nedelja na ponedeljak, protiv Atlante (134:142).

U prvom izveštaju o povredama Embid je naveden kao igrač koji neće nastupati, a zatim je igrao taj duel.

U obzir su uzete i ranije kazne Filadelfije za kršenje pravila o prijavljivanju povreda.

Embid je nakon meča sa Atlantom propustio duel protiv Vašingtona (121:102), a naredni meč Filadelfija igra na svom terenu u noći četvrtak na petak protiv Golden stejta.

Filadelfija se trenutno nalazi na devetom mestu Istočne konferencije NBA lige sa 11 pobeda i devet poraza.

Džoel Embid Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Imagn Images / ddp USA /Profimedia

