Košarkaš Olimpije iz MilanaNiko Manion zadobio je teški prelom nosnih kostiju na treningu, saopštio je italijanski klub.

U saopštenju se ne navodi koliko će košarkaš Olimpije odsustvovati sa terena.

Niko Menion Foto: Starsport©, Credit: Savino Paolella/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Klub iz Milana je objavio da će Manion narednih dana da bude podvrgnut dijagnostičkim testovima kako bi se utvrdilo kada će moći da se vrati na teren sa zaštitnom maskom.

Manion je u dosadašnjem delu sezone u Evroligi prosečno beležio 4,5 poena i dve asistencije po utakmici.

