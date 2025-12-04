FIBA rang lista.
NOVA FIBA RANG LISTA: Evo na kom mestu se nalazi Srbija!
FIBA je objavila najnoviju rang listu, gde su viđene minimalne promene.
U TOP 20 jedino je Turska doživela skok, preskočila je Letoniju i zauzela 11. mesto.
Sam vrh je ostao bez promena. SAD su prve, Nemačka druga, Srbija treća, a Francuska četvrta.
Kanada ostaje peta, a ostatak Top 10 ostao je nepromenjen u odnosu na prethodno izdanje rang liste: Australija je šesta, Španija sedma, Argentina osma, Litvanija deveta, a Brazil deseti.
Veće promene bi trebalo da se očekuju tek posle narednih kvalifikacija.
