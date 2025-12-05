Srpski as ubacio deset poena u porazu od čak 45 razlike.
Košarka
UH, KAKAV DEBAKL VAŠINGTONA: Tristan Vukčević dvocifren
Brodolom, kakav se retko viđa...
Košarkaši Vašingtona doživeli su težak poraz od Bostona rezultatom 146:101, uz 10 poena srpskog reprezentativca Tristana Vukčevića.
On je na terenu proveo 11 minuta i imao je još četiri skoka, uz asistenciju i blokadu, tako da je bio jedna od retkih svetlih tačaka u timu Vašingona.
Tristan Vukčević, sezona 2025/26 Foto: Tony Gutierrez/AP, John McDonnell/FR172064 AP
Los Anđeles Lejkersi bez Luke Dončića, koji je otputovao u Ljubljanu da prisustvuje rođenju deteta, savladali su kao gosti Toronto, sa Darkom Rajakovićem na klupi, 123:120.
U preostalim mečevima odigranim prethone večeri postignuti su sledeći rezultati: Filadelfija - Golden Stejt 99:98, Bruklin - Juta 110:123, Nju Orleans - Minesota 116:125.
