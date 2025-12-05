Slušaj vest

Brodolom, kakav se retko viđa...

Košarkaši Vašingtona doživeli su težak poraz od Bostona rezultatom 146:101, uz 10 poena srpskog reprezentativca Tristana Vukčevića.

On je na terenu proveo 11 minuta i imao je još četiri skoka, uz asistenciju i blokadu, tako da je bio jedna od retkih svetlih tačaka u timu Vašingona.

Tristan Vukčević, sezona 2025/26 Foto: Tony Gutierrez/AP, John McDonnell/FR172064 AP

Los Anđeles Lejkersi bez Luke Dončića, koji je otputovao u Ljubljanu da prisustvuje rođenju deteta, savladali su kao gosti Toronto, sa Darkom Rajakovićem na klupi, 123:120.

U preostalim mečevima odigranim prethone večeri postignuti su sledeći rezultati: Filadelfija - Golden Stejt 99:98, Bruklin - Juta 110:123, Nju Orleans - Minesota 116:125.

Ne propustiteKošarkaPARTIJA SEZONE MLADOG SRBINA! Strpljivo čekao šansu i dočekao je: Bio je najefikasniji u svom timu! Pogledajte najbolje poteze Tristana protiv File!
Tristan Vukčević
KošarkaSRBIN IZJEDNAČIO REKORD SEZONE! Opet je maksimalno iskoristio šansu: Sjajna partija Tristana Vukčevića u porazu Vizardsa (VIDEO)
Tristan Vukčević
KošarkaUTAKMICA SEZONE SRPSKOG REPREZENTATIVCA U NBA! Pogledajte najbolje sa utakmice u kojoj je blistao bivši košarkaš Partizana
Tristan Vukčević
KošarkaTRISTAN ODIGRAO PARTIJU SEZONE! Konačno dobio šansu i pokazao da mu je mesto u NBA: Reprezentativac Srbije blistao u trijumfu Vašingtona! (VIDEO)
Tristan Vukčević
KošarkaOGLASIO SE TRISTAN VUKČEVIĆ SA ZAGONETNOM PORUKOM: Da li je ovim rečima direktno prozvao Željka Obradovića?
Tristan Vukčević i Željko Obradović u Partizanu

Paspalj na nogama prati meč Partizana Izvor: Kurir