Superzvezda Los Anđeles Lejkersa, Lebron Džejms, prekinuo je neverovatan niz koji je trajao punih 18 godina.

Po prvi put još od 5. januara 2007. godine, Lebron je završio NBA utakmicu sa jednocifrenim brojem poena.

U trijumfu nad Torontom (113:110) ubacio je svega osam poena, uz šut iz igre 4/17, a nije pogodio nijednu trojku iz pet pokušaja.

Lebron Džejms Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia in lump sum up to 1/8 1400 x 934px Immediatel, GIUSEPPE CACACE / AFP / Profimedia

Time je stavljena tačka na njegovu istorijsku seriju od 1.297 mečeva sa najmanje 10 postignutih poena.

Ipak, i u večeri skromnog poenterskog učinka, Džejms je pronašao način da bude heroj. Upravo njegov pas Ruiju Hačimuri omogućio je trojku za pobedu u poslednjim trenucima meča.

