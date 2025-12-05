Slušaj vest

KK Partizan pobedio je u četvrtak Bajern iz Minhena rezultatom 92:85 i tako prekinuo seriju poraza u Evroligi.

Bez obzira na trijumf nad ekipom iz Minhena, crno-beli se i dalje nalazi u turbulentnom periodu uzrokovanom posle ostavke i odlaska trenera Željka Obradovića.

Žarko Paspalj kao sportski direktor Partizana na utakmici protiv Bajerna Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com

Uprava KK Partizan u danima koji su za nama, sa funkcije sportskog direktora razrešila je Zorana Savića i umesto njega postavila Žarka Paspalja (59). Legendarni as Partizana bio je sinoć na utakmici protiv Bajerna i biće zanimljivo videti koje će poteze povući u bliskoj budućnosti. Zajedno vodili OK Srbije osam godina

U međuvremenu, Žarko Paspalj se u jednom beogradskom kafiću video sa još jednom legendom crno-belih Vladom Divcem (57). Nije poznato o čemu su razgovarala dvojica košarkaških velikana, ali je sigurno jedna od tema bio i KK Partizan, kao i aktuelno stanje u klubu.

Možda je jedna od tema bila i mogući povratak Vlada Divca u Humsku, u klub koji je kao predsednik vodio od 2000. do 2004. godine. Njih dvojica su i ranije sarađivali, zajedno su vodili Olimpijski komitet Srbije od 2009. do 2017. godine, Divac kao predsednik, a Paspalj kao potpredsednik.

Žarko Paspalj i Vlade Divac dok su zajedno vodili Olimpijski komitet Srbije Foto: NOVAK DJUROVIC/PRESS

Luda priča iz Podgorice

Žarko Paspalj i Vlade Divac igrali su zajedno za Partizan u periodu od 1986. do 1989. godine. Bili su prvaci SFR Jugoslavije 1987. godine, a 1988. Partizan je igrao na fajnal-foru i zauzeo treće mesto.

Zanimljivo je da je Žarko Paspalj po dolasku u Partizan iz Budućnosti odbio više nego primamljivu ponudu zagrebačke Cibone, koja je u tom periodu zahvaljujući Mirku Novoselu bila najmoćniji klub u Jugoslaviji. Pored velikog novca imali su i ogromnu moć u košarkaškim strukturama.

Naime, po nepotvrđenoj priči sa početka 80. godina prošlog veka, kada je Paspalj bio junior, Cibona je došla u Podgoricu na ligašku utakmicu koja je bila beznačajna za nju, ali presudna za nade Budućnosti za opstanak u najjačoj ligi. Dalje se tvrdi da su se dve strane sporazumele da se dopusti domaćem timu da pobedi, dok će zauzvrat Cibonini ljudi moći da gledaju treninge juniora Budućnosti i uzeti bilo kog igrača koji im se dopadne.

1/7 Vidi galeriju Žarko Paspalj na utakmici protiv Bajerna Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com

Stigli zajedno u Partizan

Znajući da je Paspalj bio najbolji mladi košarkaš i igrač koji će uskoro mnogo vredeti, uprava Budućnosti mu nije dozvolila da trenira nekoliko dana, što je značilo da ga Cibona nikada nije videla i da je odabrala drugog igrača. Nedugo posle toga Paspalj je ušao u prvi tim, značajno doprinevši trećem mestu Budućnosti u sezoni 1985/86 i polufinalu u kom će izgubiti od potonjeg šampiona Zadra. Godine 1986. Budućnost je Paspalja prodala Partizanu, a to je u to vreme bio jedan od najvećih transfera.

Iste godine, Partizan je doveo i Vlada Divca iz kraljevačke Sloge, iako je on pre toga imao potpisan predugovor sa KK Crvena zvezda. U klubu su već bili Aleksandar Đorđević, Milenko Savović i Goran Grbović, pa je trener Dušan Vujošević dobio sve ono što mu je bilo potrebno, da počne da gradi moćan tim. Što se kasnije i dogodilo...