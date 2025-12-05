Slušaj vest

SAT vremena po dolasku u Beograd košarkaši Barselone pokazali su zašto važe za jedan od najorganizovanijih i najprofesionalnijih timova u Evropi. Umesto odmora, zvezde katalonskog kluba uputile su se pravo na druženje sa ljubiteljima košarke koje je održano u jednom beogradskom hotelu, a u organizaciji globalnog partnera Barselone, kompanije 1xBet.

Mada je bilo dogovoreno da pet košarkaša prisustvuje događaju, u salu je stiglo svih 13 igrača, jer novi trener tima Ćavi Paskval insistira na zajedništvu. „Sve što radimo, radimo zajedno“,poručio je tim menadžer ekipe i doveo čak 13 košarkaša na druženje.

U centru pažnje bio je Kevin Panter, bivši prvotimac crno-belih, sa kim su se fanovi najviše zadržali. Navijači su mu poručivali da se obavezno vrati u dres koji je nosio od 2021. do 2024, na šta je bek iz Bronksa odgovarao osmesima. Amerikanac je strpljivo pozirao, jako kratko je govorio o različitim pitanjima koja su uključivala i momenat odlaska Obradovića sa klupe crno-belih.

„Šta da kažem, zaista? Slažem se sa konstatacijom ljudi sa ovog druženja koji su rekli da je sve to sport. Ljudi dolaze i odlaze iz klubova, bez obzira na njihovu veličinu, to je deo posla kojim se bavimo. To je naša profesionalna sudbina, neko je ovde tim rečima to opisao i mogu da potvrdim da je to lepa misao“,istakao je Panter.

Amerikanac nije želeo da snima vlogove ovog puta, iako su fanovi spremili set zanimljivih pitanja za TikTok, ali zato jeste potpisivao dresove, lopte, postere, fotografisao se.

Ništa manje pažnje nije privukao Jan Veseli, takođe bivši prvotimac crno-belih iz Beograda, ali svi igrači su bili veoma raspoloženi i srdačni, uključujući kapitena Tomaša Satoranskog, snažnog Gruzina Šengeliju, sjajnog Vila Klajburna, španskog centra Vilija Hernangomeza, ili džina Jusufa Fola (222cm), koji je sa osmehom na licu pomagao fanovima da nađu što bolji ugao za zajedničku fotografiju usled razlike u visini.

Među košarkašima Barselone nalazio se i najmlađi član tima, Nikola Kusturica, najbolji igrač kadetskog Evrobasketa iz ove godine.

„Zanimljivo mi je bilo ovo iskustvo. Većinu mojih saigrača mrzi da prisustvuju ovakvim događajima, ali sam ja još mlad i navikavam se na ovakve stvari, sve mi je to novo i zanimljivo. Da, došli smo svi jer novi trener insistira da sve što radimo, radimo kao kolektiv tako da je ovog puta bila cela ekipa dostupna za upoznavanje i razgovor“,istakao je Kusturica.

