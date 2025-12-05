U sledećem kolu Zadar gostuje Megi, dok Beč u Podgorici igra protiv Budućnosti
EVROLIGA
DOMAĆIN SILAN NA SVOM TERENU: Zadar ubedljiv protiv Beča u ABA ligi
Slušaj vest
Košarkaši Zadra pobedili su večeras na svom terenu ekipu Beča sa 98:78 (30:19, 12:11, 20:30, 36:18), u utakmici devetog kola Grupe B ABA lige.
ABA liga 2025/26 Foto: FMP/Nikola Cimburovic), Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Cedevita Olimpija/Filip Barbalic
Vidi galeriju
Zadar je do druge vezane pobede u ABA ligi vodio crnogorski igrač Vladimir Mihailović sa 42 poena, uz tri skoka i dve asistencije, a po 13 poena su dodali Lovro Mazalin (šest skokova) i Boris Tišma (tri skoka).
U austrijskom timu bolji od ostalih je bio Sulejmane Boum sa 28 poena, uz tri skoka, a dvocifreni učinak imao je i Lovre Runjić sa 10 poena i tri uhvaćene lopte.
Zadar zauzima šesto mesto na tabeli Grupe B sa tri pobede i pet poraza, dok je Beč posle petog vezanog poraza na sedmom mestu sa skorom 2/6.
Reaguj
Komentariši